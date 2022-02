Waarom Lionel Messi plots met rugnummer 10 speelde bij PSG (en Neymar geen schrik moet hebben dat hij het kwijt is)

De Argentijn legde als eerste aan voor de Parijzenaars en hij faalde niet. Vervolgens hield ook Kylian Mbappé het hoofd koel. Leandro Paredes kon het goede voorbeeld van zijn ploegmaats niet volgen, maar had het geluk dat ook bezoeker Andy Delort zijn elfmeter meteen erna niet wist te benutten. Nice had na zeven pogingen zes keer gescoord. Xavi Simons was aansluitend aan zet om de hoofdstedelingen in de running te houden, maar hij kon zijn poging niet omzetten.

Maar, terug naar het rugnummer van Messi. De Argentijn kwam afgelopen zomer dankzij een vrije transfer over van FC Barcelona, maar moest zich tevreden met het rugnummer 30. In Catalonië had hij altijd met de 10 gespeeld, maar die was al uitgedeeld aan Neymar. En toch trok Messi maandag een shirt met nummer 10 erop aan.

© EPA-EFE

De reden: een Franse bekertraditie. In de 1/32ste, 1/16de en 1/8ste finales van de Coupe de France wordt er gevraagd om enkel met rugnummers 1 tot en met 11 te spelen. Door de afwezigheid van Neymar, op de sukkel met zijn enkel, kon Messi dus nog eens zijn nummer aantrekken.

Maar door de uitschakeling ook meteen voor de laatste keer dit seizoen.