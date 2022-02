Zac Efron bijna onherkenbaar in nieuwe film: “Meest barre omstandigheden ooit”

Zeggen dat Zac Efron er anders uitziet dan in zijn High School Musical-periode is een understatement. Toen was hij nog een brave tiener, maar ondertussen is Efron uitgegroeid tot een veelzijdige acteur. En dat is ook te merken aan de beelden die hij op Instagram deelt van zijn nieuwe film.

“Dit filmen was brutaal”, schrijft Efron bij de video die hij deelde. De acteur ziet er namelijk verwilderd uit, heeft littekens en blaren op zijn gezicht en heeft ook een baard.

In zijn nieuwe film Gold zou Efron de rol van een woestijnzwerver vertolken die op een gigantische goudklomp stoot. Hij bewaakt het goud terwijl zijn partner op zoek gaat naar materiaal om de klomp mee naar huis te kunnen nemen.

De film zou opgenomen zijn in de woestijn in Australië. Daar maakte de crew ook stevige zandstormen mee, die uiteindelijk ook werden opgenomen in de film. “We hebben gefilmd in de meest barre omstandigheden die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Het toonde veel solidariteit en teamwork van de crew en onze productie. Het was echt heel leuk”, zei hij.

