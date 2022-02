GEMEENTERAAD. Kortessemse gemeenschapswachten leggen GAS-boetes op

Kortessem

Eretitels: Er werd een reglement opgesteld dat de voorwaarden bepaalt en de wijze waarop eretitels toegekend kunnen worden. Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Het toekennen van de titel van ereburgemeester en erevoorzitter van de raad valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De eretitel kan slechts gevoerd worden na afloop van het betrokken mandaat.

Gemeenschapswachten: De gemeenteraad besliste over te gaan tot de oprichting van de dienst gemeenschapswachten. Er werd overgegaan tot het aanstellen van een ambtenaar die GAS-inbreuken kan opleggen. Een tweede vaststeller werd aangesteld in het kader van de overeenkomst met Limburg.net in het kader van het proefproject met betrekking tot GAS-boetes op het onbemand recyclagepark.

Ondersteuning: Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur tal van evenementen en activiteiten. Om deze evenementen goed te kunnen uitwerken, is er vaak de nood aan ondersteuning van een erkende Kortessemse vereniging. Voor deze ondersteuning keurde de gemeenteraad een reglement goed zodat deze verenigingen voortaan kunnen rekenen op een gemeentelijke toelage.