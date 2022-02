Geliefd, gehaat maar vooral de ultieme underdog en winnaar: Tom Brady (44) herschreef de Amerikaanse sportgeschiedenis

Tom Brady (44) zet een punt achter zijn carrière in het American Football. De quarterback van de Tampa Bay Buccaneers was 22 seizoenen actief in de NFL, maar acht de tijd nu rijp om zijn schoenen aan de haak te hangen. Tom Brady won maar liefst zeven keer de Super Bowl, de hoogst haalbare prijs in de sport. Brady wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse sportmannen ooit. Een portret.