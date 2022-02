WHO: Voorbarig om overwinning op COVID af te kondigen

Het is voor eender welk land voorbarig om zich over te geven aan COVID of de overwinning op corona af te kondigen, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag gewaarschuwd. Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus is bezorgd over het “narratief in sommige landen” dat het voorkomen van overdracht en besmettingen niet langer mogelijk is.

Voorbije zondag was het pal twee jaar geleden dat de WHO-topman de alarmbel luidde en de hoogste internationale alarmfase afkondigde omwille van de mondiale verspreiding van het coronavirus. Sinds de ontdekking tien weken geleden, zijn al bijna 90 miljoen besmettingen met de omikronvariant geteld, wat een hoger getal is dan het totale aantal besmettingen in heel 2020. Volgens de WHO-topman begint zich nu een “zeer onrustwekkende” stijging van het aantal overlijdens af te tekenen in de meeste regio’s.

“We zijn bezorgd over het ‘narratief’ in sommige landen dat - dankzij de vaccins en door de hoge besmettelijkheid en het milder ziekteverloop - het voorkomen van de overdracht van het virus niet langer mogelijk en noodzakelijk is. Niets is minder waar”, dixit de Ethiopiër. Meer overdracht van het virus komt neer op meer overlijdens.

De WHO roept niet op om terug naar lockdowns te gaan, maar vraagt de regeringen om niet alleen vaccins, maar ook de andere maatregelen uit de “gereedschapsdoos” te gebruiken in de strijd tegen COVID. “Het is voor eender welk land voorbarig om zich over te geven of om de overwinning af te kondigen.” Omdat het virus evolueert moeten volgens Tedros Adhanom Adhanom ook de vaccins evolueren.

Volgens WHO-wetenschapster Maria Van Kerkhove zijn meer dan 22 miljoen gevallen gemeld de voorbije week, grotendeels door omikron. “Vele landen zitten nog niet op hun omikronpiek”, waarschuwde ze, en in vele landen is de vaccinatiegraad laag.