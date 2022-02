Spandoek vraagt vergiffenis in centrum van Genk: “Tamara vergeef ’t mij”

De reden achter het spandoek is nog niet prijsgegeven. Daar zal de man of vrouw in kwestie wel alle reden toe hebben. In ieder geval zal het werkje wel de aandacht van Tamara getrokken hebben. Als dat nog niet het geval zou zijn, dan toch alleszins die van half Genk. Het doek hangt immers op één van de toegangswegen naar het centrum. Uit de baseline van het spandoek - ik geef je nooit op - zou kunnen blijken dat hij of zij nog iets in petto heeft voor Tamara. Een lichtshow, een nieuwe dansmove of honderden bloemen aan de voordeur van haar woonst. Een initiatief waarvoor eerder een wanhopig verliefde Genkenaar zich liet verleiden om zijn partner terug te winnen. En dan de raadselachtige ‘x4’ op het einde van de zin. Het teken dat je doorgaans tegenkomt op spandoeken bij tortelduifjes die hun eerste huwelijksnacht ingaan of bij iemand die 30 jaar is en nog geen lief heeft - een os zoals ze dat in onze provincie zo mooi noemen - gevolgd door ‘toeteren’. Daarvan heeft de spandoekplaatser op het ultieme moment afgezien omdat hij of zij net op tijd besefte dat toeteren wellicht een omgekeerd effect zou hebben. De ‘x4’ is dan maar blijven staan. (cn)