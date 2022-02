YouTube-ster Bas Tietema herlanceert profcarrière bij Bingoal-Pauwels Sauces WB: “Ben lichaam weer aan het omvormen naar dat van een prof die naam waardig”

Bas Tietema is weer profrenner! De YouTube-ster – bekend van Tour de Tietema – tekende een contract bij Bingoal-Pauwels Sauces WB. De 27-jarige Zwollenaar begint zijn carrière in de Ronde van Antalya (10-13 februari). Het zat eraan te komen, want we spotten hem in januari al op trainingskamp bij het ProTeam van Christophe Brandt. “Maar pas op het einde heb ik getekend. Ondertussen is alles geregeld met de UCI.” Alles is uiteraard te volgen op YouTube, in ‘Plan Bas’ bij Tour de Tietema.