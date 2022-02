Zeker 9 universiteiten in VS ontvangen bommelding op eerste dag van Black History Month

In de Verenigde Staten zijn zeker negen historisch zwarte hogescholen en universiteiten, de zogenaamde HBCU’s, in lockdown geplaatst of moesten er lessen worden uitgesteld. Aanleiding zijn verschillende bommeldingen die de scholen ontvingen op de eerste dag van Black History Month, melden Amerikaanse media.

Het gaat onder meer om Howard University in Washington D.C., Morgan State University in Baltimore, de Jackson State University in Mississippi, de Kentucky State University, de Fort Valley State University in Georgia en de Xavier University in New Orleans.

De historisch zwarte universiteiten zijn instellingen voor hoger onderwijs met als doel de zwarte gemeenschap te dienen. De meeste van deze universiteiten ontstonden na de burgeroorlog toen Afro-Amerikaanse studenten werden geweerd van blanke campussen. In totaal zijn er zowat 100 zwarte hogescholen en universiteiten in de VS.

De Black History Month (BHM), die vandaag van start gaat, is een jaarlijkse herdenking van sleutelfiguren en belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de Afrikaanse diaspora.