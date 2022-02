Minstens 16 doden bij aardverschuivingen en overstromingen in Ecuador

De dodentol na de aardverschuivingen en overstromingen in Quito, de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land Ecuador, is opgelopen tot 16. Er zijn ook nog zeker 46 gewonden en 16 vermisten. Dat melden de hulpdiensten dinsdag.

Hevige regen sleurde maandag stenen en modder door een straat in Quito. Auto’s werden weggespoeld en huizen liepen onder water, zo is te zien op beelden van de Civiele Bescherming. Door de hevige regen liep ook een opvangbekken over, waardoor een nabij gelegen volleybalveld onder water kwam te staan. Daar waren op dat moment verschillende mensen aan het trainen.

Volgens de burgemeester viel er zaterdag zo’n 3,5 liter regen per m² en zaterdag zelfs 75 liter per m², terwijl er voor zaterdag niet meer dan 2 liter per m² was voorspeld.

Het leger heeft een zestigtal militairen ingezet om hulp te bieden. De zware regens die Ecuador sinds oktober teisteren, hebben al 22 van de 24 provincies van het land getroffen.

© EPA-EFE

© EPA-EFE