Voormalig gebouw van TVL in Hasselt ontruimd na bommelding

Op de Via Media in Hasselt is dinsdagmiddag het voormalige gebouw van TV Limburg ontruimd na een bommelding. De politie is er bezig met een sweeping.

In het gebouw, dat langs de Kinepolis ligt, zijn een aantal bedrijven ondergebracht. “De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst liet ons weten dat er in de loop van dinsdagmiddag een dreiging met explosieven was binnengekomen”, zegt Dorien Baens van de politie LRH. “Het ging om een gebouw aan de Via Media. We zijn meteen ter plaatse gegaan. We nemen het zekere voor het onzekere en hebben het gebouw ontruimd. Een explosievenhond is ter plaatse om het terrein te sweepen.” GeHo/siol