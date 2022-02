Greenyard Maaseik neemt afscheid van coach Joel Banks, Italiaan volgt hem op

Banks betaalt het gelag voor de mindere resultaten van dit seizoen. Maaseik staat momenteel pas vierde in de reguliere competitie en met het oog op de naderende Qualification Round neemt de druk toe. Het bestuur besloot nu in te grijpen en stelde de Italiaan Fulvio Bertini aan als nieuwe hoofdcoach.

Joel Banks. — © Dick Demey

Lees hier het persbericht van de Noord-Limburgers:

Trainerswissel als boosterprik

GREENYARD Maaseik staat in deze spannende reguliere competitie momenteel op een 4e plek. Met het oog op de naderende Qualification Round, de barragewedstrijden die beslissen over deelname aan de Champions Final 4 dan wel Challenge Final 4 (zeg maar eerste 4 en laatste 4), neemt de druk overal toe.

Tijdens de vorige transferperiode(s) heeft de club heel bewust ingezet op jong talent. Na het voorbije seizoen haakte tegelijk echter ook heel wat broodnodige ervaring af. Dat het in deze omstandigheden, met ook nog versterkte concurrentie, allemaal niet meteen van een leien dakje zou lopen, was evident. Toch werd gerekend op een snellere opmars.

Het bestuur van VC GREENYARD Maaseik heeft gemeend het status quo te moeten doorbreken door het team een nieuwe prikkel te geven in de vorm van een nieuwe headcoach: Fulvio Bertini.

De 42-jarige Italiaan Fulvio Bertini (°26 mei 1980) studeerde aan de universiteit van Pisa en begon zijn coachingloopbaan in 2007 bij het Italiaanse Santa Croce. Hij evolueerde er van statisticus naar assistent-trainer, later headcoach (tot 2012). Na een jaar Bratislava trok hij naar de Franse competitie, als assistent-trainer bij Beauvais (twee jaar, waarvan het eerste onder de hoede van Emanuele Zanini, de nieuwe coach van de Red Dragons, en waar toen o.a. Depestele, Freriks, Van Den Dries en Van Walle speelden).

Santa Croce haalde Bertini weer terug, voor een extra jaar als hoofdtrainer. Daarna volgden vier jaar als headcoach bij het Franse Nantes (waarin ook de ‘Dutch connection’ Overbeeke, Van Rekom, Parkinson en Sparidans passeerde).

In het lopende seizoen was Fulvio Bertini tot nu als headcoach aan de slag bij het Griekse Foinikas Syros ONEX (waar o.a. ene Andreas Fragkos actief is). In december werd zijn team via een golden set Europees uitgeschakeld door … Haasrode-Leuven. Zijn notities en scoutingsverslagen van die wedstrijden kunnen zaterdag dus al meteen van pas komen.

Fulvio Bertini is op dit ogenblik ook assistent-coach van de Tsjechische nationale ploeg. Hij tekende bij Maaseik een T1-contract tot het einde van dit seizoen. Benvenuto, signor Bertini!

De club neemt met andere woorden afscheid van Joel Banks, en dat valt onze hele volleybalfamilie ontzettend zwaar. Maaseik (toen nog NOLIKO) trok hem in 2016 aan als assistent van Daniel Castellani. Een jaar later schoof hij door tot headcoach en realiseerde hij meteen wat heel Maaseik al enkele jaren zo hard verlangde: de landstitel, en zelfs twee op een rij. Na die successen volgde het seizoen dat kort na de Kazan-stunt werd stilgelegd zónder kampioen en daarna eentje zonder publiek, met als hoogtepunt de halve finale in de CEV-cup, tegen Sint-Petersburg. Het lopende seizoen verliep, niet onbegrijpelijk, wat stroever: uitschakeling in de kwartfinale van de Beker, géén Europees stuntwerk en veel ‘barrage-druk’. Het einde van een mooie cyclus zat er kennelijk aan te komen. Dit afscheid doet niettemin pijn, aan alle kanten. GREENYARD Maaseik dankt Joel Banks nadrukkelijk voor het ongelofelijke werk dat hij hier in de voorbije zes jaar heeft verzet, en wenst hem all the best!