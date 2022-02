Remco Evenepoel verrast na verkenning van koninginnenrit in Valencia: “We geloofden nooit dat daar de finish kon zijn”

Ondertussen zag hij dat andere teams wél de gravelsectie er verkenden. “Op de ingang van de sector lagen er precies omlaag gekomen rotsen en stenen. We geloofden nooit dat daar de finish kon zijn. Het is een heel slechte strook gravel en het is redelijk steil ook. Vooral de druk op de banden is anders. Je wil zo weinig mogelijk patineren. Als je de grip op de weg verliest, boet je aan power en snelheid in. Het is gemiddeld ongeveer tien procent. Van rechtstaan zal er geen sprake zijn. Dat is misschien in het voordeel van mij omdat ik graag vanuit het zadel klim. Het is vooral hopen op niet vallen.”

De eindklim van Alto Antenas del Maigmo Tibi is 5,6 km lang.

(hc)