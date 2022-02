Hein Vanhaezebrouck verklaart transferpolitiek van AA Gent: “We zijn één van de grootste slachtoffers van Covid”

“We hebben met jongens zoals Simon, Kalu, Kalinic, Kubo en Gigot in het verleden genoeg bewezen dat transfers in januari een injectie kunnen betekenen maar je moet dan wel de mogelijkheden hebben”, stak Hein Vanhaezebrouck vol vuur van wal. “We zijn het slachtoffer van COVID, meer dan andere clubs. Maar daarnaast ook van de mondialisering van het voetbal. We zijn nog één van de club die in Belgische handen is. Maar door COVID is de financial fair play weggevallen.”

AA Gent voert volgens de Gentse coach een strikter financieel beleid en dat liet zich ook voelen in deze transferperiode: “Andere clubs die in Belgische handen zijn, draaien wel nog mee omdat ze toch nog extra privé-geld kunnen investeren, meer dan vroeger mogelijk was. Wij moeten het doen op de normale manier: door een club gezond te runnen. Dan voel je toch dat COVID in die eerste periode zonder fans heel hard aankwam en dan ook nog eens die tweede periode, plus de fiscale regels die wijzigen. Dat komt hard aan.”

“Daarnaast heb je ook nog eens de mondialisering van het voetbal. Ik stond met Kortrijk vaak hoog in de ranking in december maar dan vertrokken mijn sterkhouders. Als ik met Kortrijk kampioen speelde in 2de klasse, verloor ik mijn vier beste spelers voor dat ik één match speelde in eerste. Union houdt iedereen en haalt zelfs nog versterking”, wijst HVH naar de financiële armslag van de koploper dankzij de inbreng van de Britse eigenaars.

Toch blijft Vanhaezebrouck geloven in het Gentse bedrijfdsmodel en maakt hij zich sterk dat de Buffalo’s in de toekomst opnieuw een rol van betekenis zullen spelen: “In covid-tijden – als het nog drie jaar duurt – zullen we het moeten afleggen tegen anderen. Zeker als de regels hetzelfde blijven met vrije investeringen die niet gecontroleerd worden.”

“We hebben de hoop dat de situatie zal normaliseren waardoor de inkomsten ook opnieuw zullen komen vanuit horeca, tickets, enz. Gent nam een voorsprong door het nieuwe stadion maar nu zie je de keerzijde. We hebben op de promenade om de tien meter een eetkraam, dat is hier fantastisch maar nu rendeert dit niet. Dat is een grote bron van inkomsten die wegvalt. Als dat normaliseert, zullen we kunnen concurreren.”

“Hebben het momentum tegen”

“Zonder covid hadden we dan ook gewoon kunnen blijven meedraaien en in januari enkele belangrijke mensen kunnen binnenhalen”, onderschrijft Vanhaezebrouck nog eens het gevoerde budgettaire beleid van de Buffalo’s. “Dus daar zijn wij één van de grootste slachtoffers. Ik was hier bovendien van op de hoogte. Je kunt opnieuw een put delven maar wij komen uit een moeilijke situatie en het bestuur deel veel inspanningen om dit op te lossen. Logisch dat het bestuur dat niet opnieuw wil doen, terwijl je in de jaarrekeningen van sommige clubs ziet dat er serieuze putten zijn. Je kan geld door de deur gooien maar wij hebben geld uitgespaard. Zo simpel is het.”

Ondanks die financiële handicap blijft HVH bijzonder strijdvaardig: “We hebben voldoende kwaliteit maar hebben het momentum tegen. We wisten dat er twee jongens naar de Afrika Cup gingen en dan kwam er op het allerlaatste moment nog een derde bij. Dan slepen die twee blessures wat aan en was er ook die covid-uitbraak”, somt hij ook nog even de recente tegenslagen op waardoor Gent uiteindelijk met 3 op 12 achterblijft in 2022.

“Natuurlijk is dat een teleurstelling, vooral omdat je je drie thuiswedstrijden altijd moet winnen. Wij weten wat er ons te doen staan. We zullen hard blijven knokken met de spelersgroep, de staf. Maar het moet ook eens mee zitten, dat was zondag ook weer niet het geval. Alles zit wat tegen. Maar dit seizoen rest er ons nog alles. Ondanks die jammerlijke, onverdiende nederlaag van zondag.”

Daarbij formuleert Vanhaezebrouck ook een nuchtere kansenanalyse voor de Buffalo’s: “Natuurlijk wordt het moeilijk. Enkel Anderlecht is voor ons ergens in het vizier nog, de rest is weg. Mits winst konden we Antwerp ook betrekken in de strijd, nu is er nog één plaats over.”

Meer dan ooit focust HVH ook op de twee andere fronten waar AA Gent nog actief is: “We zitten ook nog in de halve finale van de beker en in de 1/8-finales van de Conference League. We geloven er in en gaan ook daar proberen een ronde door te stoten. Waarom niet all the way? In de Conference League zullen de mogelijke tegenstanders in de 1/8-finales bovendien van het zelfde niveau zijn als in de rondes die daarop volgen. Dat is ook een challenge voor ons. En op die manier kunnen we dan ook nog wat punten halen voor de coëfficiënt.”