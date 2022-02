Meteen raak voor Caleb Ewan! Australiër spurt in openingsrit Saudi Tour naar eerste zege van het seizoen

Caleb Ewan heeft de eerste rit van de Saudi Tour 2022 op zijn naam geschreven. Ewan haalde het voor de Est Martin Laas en de Colombiaan Fernando Gaviria. Onze landgenoot Jasper De Buyst werd vierde. Voor Lotto-Soudal is het seizoen uitstekend begonnen, met eerder ook al overwinningen van Tim Wellens en Arnaud De Lie in Mallorca.

Ideale omstandigheden dinsdagvoormiddag voor de openingsrit van de Saudi Tour. “Al had ik het toch wat warmer verwacht”, zei topfavoriet Caleb Ewan voor de start. In de stralende zon, maar inderdaad slechts 11 graden, kreeg het peloton een vlak parcours van dik 195 kilometer voorgeschoteld.

De vroege vlucht was bijzonder multicultureel: de Noor Martin Bugge Urianstad, de Griek Polychronis Tzortzakis en de Maleisiër Shahrul Mat Amin gingen er samen vandoor en fietsten een voorsprong van een drietal minuten bijeen. Zoals verwacht haalde het peloton de vlucht tijdig terug en ook een late uitvalspoging van Yousif Mirza (Team UAE) draaide op niets uit.

In de sprint maakte Caleb Ewan zijn favorietenrol waar en was het opnieuw raak voor Lotto-Soudal. Als kers op de taart sprintte Jasper De Buyst, de vaste lead-out van Ewan, nog naar een knappe vierde plaats.

Na de zeges van Arnaud De Lie en Tim Wellens in Mallorca is het al de derde zege voor Lotto-Soudal in het prille wegseizoen.

Bekijk hier de sprint: