Loena Hendrickx en Armand Marchant mogen Belgische vlag dragen tijdens openingsceremonie van de Olympische Winterspelen

Loena Hendrickx werd vijfde op het WK van 2021 met een persoonlijk record. Ze plaatste zich daardoor ook voor de Olympische Winterspelen van 2022. Midden januari keerde ze huiswaarts met een mooie vierde plek op het EK kunstschaatsen in Tallinn. Na PyeongChang in 2018 is dit haar tweede deelname aan de Olympische Winterspelen.

Armand Marchant werd op 5 januari 2020 vijfde op de slalom in het Kroatische Zagreb, het beste resultaat dat ooit door een Belg werd behaald op een wereldbeker alpineskiën. In december van vorig jaar eindigde hij op een knappe zevende plaats in de wereldbekermanche slalom in het Franse Val d’Isère. Hij maakt in Peking zijn olympisch debuut.

België komt als negende land aan bod tijdens de parade in het Vogelneststadion in Peking. Loena en Armand zullen défileren met de Belgische driekleur na Jamaica en voor Japan.

Twee vlaggendragers

Sinds de Olympische Spelen in Tokio staat het IOC twee vlaggendragers per land toe. De Nationale Olympische Comités mogen zelf beslissen of ze gebruik maken van de mogelijkheid om twee atleten de vlag te laten dragen. Indien ze dat doen, moet het vlaggendragersduo bestaan uit een man en een vrouw.