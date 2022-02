Een hele rist aan producten van de Zwitserse voedingsreus Nestlé vind je even niet meer terug in de winkelrekken van Colruyt. De onderhandelingen voor 2022 zijn vastgelopen en dus levert Nestlé niet langer. Het is niet de eerste producent die in de clinch ligt met een supermarkt, maar het zal ook zeker niet de laatste zijn. “Het wantrouwen is groter dan ooit.”