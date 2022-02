Peerse Ilayda pakt dubbel goud in StuBru-wedstrijd. — © TV Limburg

Peer

De Peerse Ilayda Cicek schrijft geschiedenis met haar dubbele winst in de talentenwedstrijd De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Zo won ze niet enkel met haar eigen band ILA, maar ook met BLUAI waarin ze gitaar speelt. Het is de eerste keer in het tienjarig bestaan van de wedstrijd dat iemand dubbel goud pakt.