Tomorrowland kondigt derde weekend aan: “Een magische zomer”

Toelating was er al, nu is het ook concreet. Tomorrowland kondigt haar derde festivalweekend aan voor komende zomer. Dat vindt plaats van 15 tot 17 juli, vóór de eerste weekends. “2022 wordt een magische zomer”, aldus de organisatie.

Na twee lege zomers ziet Tomorrowland het groots. Vorige week kondigde het een gloednieuw festival aan, in samenwerking met Rock Werchter. Nu prikt de organisatie ook een datum voor haar derde Tomorrowland-weekend. Die eenmalige extra editie vindt plaats van 15 tot 17 juli. De twee andere weekends op recreatiedomein De Schorre in Boom lagen al vast tussen 22 en 24 juli, en 29 en 31 juli.

LEES OOK. CORE, de unieke samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland: “Innemende totaalervaring” (+)

“De 16de editie van Tomorrowland staat in het teken van het thema The reflection of love”, laat de organisatie weten. “De line-up voor onze drie festivalweekends wordt binnenkort bekendgemaakt. 2022 belooft een magische zomer te worden.”

Alle tickets die werden aangekocht in 2020 zijn automatisch overgezet naar dit jaar. Dankzij het extra weekend komen er nu ook nieuwe tickets vrij. Vanaf morgen, 2 februari, kunnen bezoekers zich registreren voor de ticketverkoop via de website van Tomorrowland.

LEES OOK. De Vlaming en zijn festivals, een onafscheidelijk duo: zelfs na twee stille zomers worden er nieuwe uit de grond gestampt (+)

© Geert Van de Velde

Belgen krijgen voorrang

Die verkoop gebeurt in verschillende golven. Op 19 februari krijgt het Belgische publiek de kans om als eerste kaartjes kopen, vanaf 11 uur ’s ochtends. Later die dag, om 17 uur, start de wereldwijde voorverkoop. Een week eerder kunnen zijn er al ‘global journey travel’-pakketten beschikbaar, met vliegreizen over de hele wereld.

Aanvankelijk kreeg het derde Tomorrowland-weekend kritiek van de buurtbewoners in Boom. Meer dan 800 inwoners zag het niet zitten, uit vrees voor overlast. Omdat het extra weekend eenmalig is, kwam er toch goedkeuring. De festivalorganisatie staat in overleg met de buurt en gemeente voor een vlot verloop.