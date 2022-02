Duitse agenten doodgeschoten: speurders ontdekken groot wapenarsenaal bij verdachten

Na de schietpartij in Duitsland waarbij twee jonge agenten om het leven kwamen, hebben de speurders bij de verdachten een groot wapenarsenaal ontdekt. Volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten troffen de speurders bij een huiszoeking in Spiesen-Elversberg, in de deelstaat Saarland, vijf pistolen, een repeteergeweer, tien andere grotere vuurwapens, een kruisboog, een geluidsdemper en munitie aan.

De speurders gaan ervan uit dat de 38-jarige verdachte toegang tot de wapens had. In het huis van de tweede verdachte (32) troffen de agenten bovendien twee grote vuurwapens aan. Volgens dezelfde bronnen is de 32-jarige bereid mee te werken aan het onderzoek.

De twee werden maandag opgepakt, uren na de feiten. De agenten van 24 en 29 jaar oud waren in de nacht van zondag op maandag neergeschoten bij een verkeerscontrole nabij Kusel, een stad in de deelstaat Rijnland-Palts, niet zo ver van de grens met Saarland.

Een woordvoerder van de politie verklaarde maandag reeds dat de agenten nog een radiobericht konden versturen, maar dat de 24-jarige agente en haar 29-jarige collega al overleden waren toen de versterking ter plaatse kwam.

Bronnen zeggen dat ze via de radio gemeld hadden dat ze een in wagen dood wild aangetroffen hadden. Later zeiden ze over de radio “ze schieten”. Een agent zou zelf gevuurd hebben, al is niet duidelijk of dit waarschuwingschoten waren, of er naar anderen geschoten werd. Het wapen van de agente werd niet gebruikt.