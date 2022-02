Nog geen duidelijkheid over vierde prik voor brede bevolking

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de mogelijkheid of noodzaak van een vierde coronaprik voor de brede bevolking. Aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) is wel een advies gevraagd over een vierde prik voor 65-plussers (of 85-plussers), maar voor de globale bevolking is die adviesvraag er nog niet. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Freya Saeys (Open VLD), Maaike De Rudder (CD&V) en Lorin Parys (N-VA).

De ministers van Volksgezondheid hebben op 24 januari beslist een vierde prik te voorzien voor iedereen vanaf 12 jaar met een verlaagde immuniteit. Zowat 300.000 Belgen zouden in aanmerking komen voor die vierde prik. Volgens minister Beke zullen de uitnodigingen voor die vierde prik verstuurd worden vanaf 8 februari. “De vaccinatiecentra hebben een maximale capaciteit van 600.000 prikken per week. De omvang van de bijkomende doelgroep zal geen significante impact hebben op de planning van de vaccinatiecentra”, aldus Beke.

Of ook ouderen, zoals 65-plussers of 85-plussers, of de brede bevolking zich binnenkort moeten opmaken voor een vierde prik, is voorlopig nog onduidelijk. Volgens Beke is er wel een advies gevraagd voor de 65-plussers en ouderen, maar nog niet voor de algemene bevolking. “Daar is voorlopig ook onvoldoende data over”, aldus Beke.

Het is ook nog niet duidelijk of de coronavaccinatie in de toekomst kan opgenomen worden in het ‘reguliere circuit’ zoals dat gebeurt voor de jaarlijkse griepvaccinatie.

Ook over de toekomst van de vaccinatiecentra zijn er voorlopig nog een aantal vraagtekens. Nu de boostercampagne stilaan op zijn einde loopt en de voet wat van het gaspedaal gaat, is het de vraag hoe lang de centra nog open moeten blijven. Volgens minister Beke liggen er verschillende pistes op tafel, ook een scenario met een tijdelijke sluiting en heractivering van de vaccinatiecentra later op het jaar.

Wat de boosterprik voor de 12- tot 17-jarigen betreft, herhaalde Beke enkel dat de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid zich daar morgen/woensdag over zal buigen.