Wij proefden sushi van Kiyo, Limburgs eerste dark kitchen: “Zó moet sushirijst zijn”

Sushizaken genoeg in Limburg, maar bij Kiyo willen ze het anders aanpakken. Het nieuwe zaakje in de Hasseltse volkswijk Runkst is een dark kitchen. Wat betekent dat je er enkel terechtkunt voor takeaway, en niet ter plekke kan dineren. Een van de bedenkers is geen onbekende in de wereld van de sushi: Krishna Simkhada is de eigenaar van de Esaki-restaurants in Hasselt, Genk en Tongeren. “Sushi is ideaal om af te halen. Alleen is het voor een restaurant in volle service niet altijd gemakkelijk om daarnaast nog takeaway te organiseren”, zegt hij. “Zo kwamen we op het idee van Kiyo. Deze nieuwe sushishop staat volledig los van Esaki. Samen met Tony Waerzeggers van Polyline, die het interieur van Esaki in Genk ontwierp, kwamen we op het idee om een franchise uit te bouwen. Kiyo in Runkst is de eerste vestiging, maar in de toekomst willen we meerdere shops in België openen.”

LEES OOK.Tijd voor sushi: vijf adresjes waar je van de Japanse lekkernij kan smullen

Kiyo wil daarnaast met een gezond alternatief komen. “Kiyo staat voor gezonde voeding. Healthy food for a happy generation is onze slogan. Bij Kiyo vind je dan ook geen gefrituurde sushi, wel de gezondere versies met verse vis en groenten. Want daar is vraag naar. Momenteel staat er sushi op het menu, maar in de toekomst willen we uitbreiden naar andere gerechten uit de Japanse keuken.”

Stevige portie

© luc daelemans

Als grote Japanliefhebber ben ik dan ook heel benieuwd naar de sushi van Kiyo. We gaan er helemaal voor en bestellen online een Kiyo Box Deluxe om later die dag af te halen in Runkst. Kiyo mag dan een dark kitchen zijn, de eigenaars maakten wel werk van een Japans getint interieur, met mooie panelen in donker hout boven de toog. Achter de lange afhaaltoog zie je sushichef Kusang in de weer met de bestellingen.

In de deluxebox zitten 54 stuks, een stevige portie voor twee personen. En inderdaad, in de box is geen enkele gefrituurde sushi te vinden, wel alternatieven met avocado. Naar mijn smaak net iets te veel avocado, want in zo’n vijf verschillende sushisoorten in de box zit de vrucht verwerkt. Wat de sushi uiteraard niet minder lekker maakt, want lekker is hij zeker. Zeker de rijst is heel goed, en dat is toch wel een groot pluspunt. In het Westen wordt sushirijst immers vaak te zoet gemaakt, maar bij Kiyo volgen ze netjes de Japanse traditie. De nigiri met rijst en een stukje vis bovenop vallen dan ook erg in de smaak. Ook de andere sushi zijn perfect van grootte, zodat je ze in één keer in je mond kan stoppen. Ideaal.

Iets minder Japans: de hoso-sushi met zalm en Philadelphia roomkaas. Voor een liefhebber van de echte Japanse sushi is dit vloeken in de kerk, al zullen er zeker klanten zijn die ook dit weten te smaken. Verder pakt Kiyo uit met andere eigen versies van sushi. Zoals de springroll-sushi, met zalm of tonijn in de sushi en rond de rijst verschillende soorten sla en een rijstvel. Ook minder Japans en dus meer zoals een Vietnamese springroll, maar wel lekker en gezond.

Waarom hier afhalen?

© luc daelemans

1. Liever geen gefrituurde sushi? Bij Kiyo serveren ze gezonde sushi met groenten, verse vis of kip. Er staan ook een aantal bowls op de kaart.

2. Voor de perfecte sushirijst. Niet te zoet, en gemaakt volgens de Japanse tradities.

3. Je bestelt online of telefonisch en kan op het afgesproken uur de sushi afhalen zonder onnodige wachtrijen. Kiyo levert ook aan huis.

Praktisch

Adres

Runkstersteenweg 154 in Hasselt.

Openingsuren

Van di tem zo van 16 tot 21 uur