Tot 8.000 euro boete gevraagd voor jagers in wolvengebied

Het openbaar ministerie heeft dinsdag in Hasselt tegen twee jagers boetes van 2.400 tot 8.000 euro gevraagd voor het jagen in wolvengebied. Boswachters betrapten het duo op het militair domein Kamp van Beverlo in de periode dat wolvin Naya er verdween.

Op de beklaagdenbank zaten een 70-jarige man uit Hechtel-Eksel en een betichte van 80 jaar. In voorjaar 2019 legde de jongste van de twee een metalen strop op het domein. Hij dropte er slachtafval bij om dieren te lokken. De verdachte verklaarde dat hij het beu was dat everzwijnen telkens een weide van hem kwamen omwoelen. “Ik probeerde de everzwijnen af te schrikken. Een strop? Neen, een draad om te vermijden dat ze op mijn weide kwamen.” Hij had ook een wildcamera gehangen en daarop was ook de 80-jarige met een jachtgeweer te zien. Boswachters kwamen de verdachten op het spoor omdat ze op zoek waren naar de verdwenen wolvin Naya. Met haar verdwijning hebben de betichten overigens niets te maken volgens het parket. Ook is het niet bewezen dat ze andere dieren zouden verwond of gedood hebben.

Pumba

Wel stonden ze terecht voor inbreuken op het jachtdecreet. “Dat de betichte dieren wou afschrikken met een strop is ongeloofwaardig. Hij lokte ze net naar daar met slachtafval. Niet logisch. Ik vraag een boete van 8.000 euro op te leggen.” Tegen de tachtiger, die na zonsondergang met een geweer over het domein liep en de jachtrechten en -tijden niet respecteerde, is 2.400 euro boete gevorderd. De verdediging minimaliseerde de feiten, had het over een amateuristische strop en liet uitschijnen dat de feiten opgeklopt waren door de verdwijning van de wolvin. “Het gaat hier niet over Naya, maar over Pumba”, probeerde een raadsman. “Pumba is een wratten- en geen everzwijn”, corrigeerde de rechter. De twee advocaten vroegen om de opschorting van straf op te leggen. Vonnis op 1 maart. (