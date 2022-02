COLUMN Shanna Wouters: De Ideale Schoonzoon?

Technologie staat niet stil, alles evolueert vandaag de dag naar contactloos, draadloos en soms zelfs zielloos. Je kan met je smartphone betalen aan de kassa, perfect het licht aandoen vanuit je bed zonder één lichtschakelaar te moeten aanraken. Ja, zelfs je rolluiken en verwarming bedienen van op het werk. Onlangs las ik een artikel van een nieuw winkelconcept dat men in ons landje uitrolde: zonder ook maar één personeelslid in de winkel inkopen doen, via een systeem van zelfregistrerende rekken, camera's en een hoop andere poespas zodat men weet wat u meeneemt. Aan het einde gaat alles geautomatiseerd van uw rekening af wanneer u de uitgang passeert.

Zielloos, want de doelstelling wordt dus om zonder personeel de winkel 24 op 7 open te houden. En net dat vind ik sneu. Ik geniet er nog van om een goeiedag te zeggen tegen personeel, een kort praatje te slaan over het weer met de medewerkers en soms zelfs hen met wat lekkers of vrolijks te bedanken voor geleverde diensten. Een knikje of goedendag wisselen met de rekkenvullers, is het minste. Want hoe dan ook: hen heb je zelfs nog nodig in zo'n 24/7 winkel. Ik kies vaak voor lokale winkels en ambachten ook voor het menselijke contact dat er bij automatisch bijhoort.

Niet dat ik moderne technologie verafschuw, integendeel. Zo doe ik natuurlijk geen beroep op een schrijfmachine of pen en papier om deze column neer te pennen. Neen, ik hang ook af van moderne technologieën. Ik upload mijn schrijfsels naar de redactie, die ze dan weer, lay-out voor de papieren en online versie. Wanneer technologie faalt, is het toch de mens erachter die het moet oplossen. In een ver verleden heb ik zelfs zo een beetje een ICT-achtergrond. Dus bij problemen moet mijn hersenpan aanslaan en bedenk ik elke mogelijke oplossing. Wanneer het echt niet lukt, moet natuurlijk ook ik, logischerwijs, het overlaten aan echte experten. De evolutie op gebied van ICT is gigantisch. Denken we maar aan de allereerste pc's. Dat waren échte zware, lompe bakken, aangevuld met een mastodont van een beeldbuis. Terwijl we nu rondlopen met die beeldbuisjes in onze handpalmen en de wereld nog sneller aan onze voeten ligt.

Moeke verwonderde zich onlangs over drie vliegtuigen die strepen trokken in de zeldzame blauwe winterlucht. Ze leken zo kort bij elkaar te hangen. Vijf seconden later wist ik haar mee te delen wat hun exacte locatie was, dat ze alle drie naar Londen vlogen, welke herkomst ze hadden en dat de middelste streep het grootste passagiersvliegtuig ter wereld was. De Airbus A380. Neen, ik ben geen wandelende encyclopedie, al leer je wel veel bij door heel veel op te zoeken, maar zo dichtbij is de wereld en zelfs het luchtruim dus.

Des te meer je ermee kan, hoeveel te groter het gemis wanneer er iets faalt. Dus bij een panne, direct naar een expert, in dit geval mijn oude getrouwe eerste werkgever. En daar zag ik hem... de ideale schoonzoon, de perfecte man. Ik was op slag verliefd. Zo met Valentijn in aantocht deed het me al meteen wegdromen. In een hoekje van de winkel stond hij een beetje verdoken. Ik wist meteen: dit is het type dat nooit klaagt en zaagt, doet wat wordt gevraagd. De droom van eenieder: de perfecte partner! Ik durf ervoor te wedden dat ie zelfs goed is in moppentappen, want dat kan tegenwoordig zelfs mijn smartphone al. Zijn officiële naam: Cruzr. Naast hem stond ook nog James. En in het kleiner, om in je handtas mee te nemen dan, zijn er Robin en Nao.

Ja, ik moest toch twee keer wrijven in mijn ogen. Daar stond het ultieme stuk moderne technologie: op mensenformaat gebouwde robots. Neen, ze zijn niet meteen bedoeld om als "nieuw lief" te verkopen aan de mensheid, maar worden op duizend en één manieren ingezet in onder andere winkels, maar vooral in de zorg en het onderwijs. Om in te zetten tijdens revalidatie, bewegingstherapie, als bijstand bij het lesgeven of om bij een massa temperatuurmetingen uit te voeren. Het zijn maar enkele van de vele dingen die deze kanjers kunnen. Helaas, zelfs Robot James plooit je was niet en rijdt je gras niet af. Zucht. Maar toch, ik was verbluft, hoe ver geëvolueerd men technologie en artificiële intelligentie al kan inzetten, zelfs zonder dat het zielloos wordt. Al zal Moeke nog niet snel moeten hopen op een ideale schoonzoon!