Beslist: vliegtaks van 10 euro op korteafstandsvluchten

Wie binnenkort een vliegtuigticket boekt naar een bestemming op minder dan 500 kilometer, zal een taks van 10 euro moeten betalen. Dat is de federale regering dinsdag overeengekomen. Op langere vluchten bedraagt de belasting afhankelijk van de bestemming 2 of 4 euro. In oktober had de regering al beslist dat er een zogenaamde “inschepingstaks” zou komen. Die is nodig om de “maatschappelijke en ecologische kosten van luchtverkeer” in rekening te brengen.