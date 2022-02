Regenachtige wandeling door Membruggen voor Neos Hoeselt

Met 19 inschrijvingen beloofde het alweer een succesvolle wandeling te worden. Helaas zat het weer niet mee en liepen er tegen de middag al enkele afmeldingen binnen door de regen. Maar om 13.30 uur stonden er toch elf diehards te popelen om te starten.

“Goed ingeduffeld tegen de wind en met de paraplu’s tegen de motregen vertrokken we om al snel te ervaren dat ook op de verkavelingswegen inmiddels al door heel wat modder en water getrappeld moet worden”, klinkt het bij de wandelaars. “Langs een verlaten terrein van het Pempkes festival in Grote-Spouwen en de windmolens richting Herderen was het tijd voor een borrel - of twee - uit de rugzak in open veld. Vanuit enkele voorbij rijdende auto’s kregen we verwonderde blikken, zo van: ‘het is ver gekomen met de senioren van tegenwoordig’. Of hadden ze ook zin in een borreltje?”

Nadat ze weer opgewarmd waren door de borrel, werd de terugweg aangevangen, opnieuw met wind en regen. “Maar dat kwam ons immuunsysteem zeker ten goede”, zo denken de wandelaars. “Tot slot voor de opwarming nog een hete tas koffie met een koekje vanuit de autokoffer. Diegenen die nog snel even een cultuur-historisch bezoek wilden brengen aan de Sint-Hubertuskerk, moesten zich helaas tevredenstellen met een blik van achter de glazen (gesloten) deur. Er is veel veranderd sinds onze jeugd.”