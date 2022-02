Vormelingen versieren theelichtjeshouder in slakkenthema

Kunstenaar Roland Menten ontwierp speciaal voor de jongeren een theelichtjeshouder. In zijn kunstwerken is de slak ondertussen een vaste waarde geworden. Ook in deze creatie mocht het dier dan ook niet ontbreken. De jongeren konden zich naar hartenlust uitleven bij het versieren en thuis krijgt hun meesterwerkje vast en zeker een ereplaats. De vormelingen zijn bovendien niet alleen creatief bezig geweest, ze kregen ook nog een levensles mee: de slak die graag alles op haar gemak doet in tegenstelling tot de gestreste en geperfectioneerde maatschappij waarin we leven.