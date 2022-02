Engelse clubs smeten ouderwets met geld in voorbije transferperiode: ruim 350 miljoen euro uitgegeven

Everton maakte van Dele Alli met 48 miljoen euro de duurste wintertransfer in Engeland — © ISOPIX

Het bestede bedrag was meer dan vier keer zo hoog dan in de transferperiode van begin 2021, toen de clubs midden in de coronapandemie maar iets meer dan 80 miljoen euro uitgaven.

Het laag geklasseerde Everton gaf veel geld uit aan Dele Alli, de middenvelder die naar verluidt voor 48 miljoen euro werd overgenomen van Tottenham. De Spurs kochten dan weer Rodrigo Betancur van Juventus voor zo’n 20 miljoen euro. Liverpool legde 45 miljoen euro op tafel voor de Colombiaan Luis Diaz van Porto. Newcastle, onlangs overgenomen door een Saudische investeringsmaatschappij, kocht onder meer de Braziliaan Bruno Guimarães voor 40 miljoen euro van het Franse Olympique Lyon.

Deloitte gaf verder aan dat de Engelse clubs deze winter meer dan de helft van de in de vijf grote Europese competities betaalde transfersommen voor hun rekening namen. “Deze cijfers geven aan dat de druk die Covid-19 op de clubs in de Premier League geeft aan het afnemen is”, zei Dan Jones, topman van de Sports Business Group van Deloitte.