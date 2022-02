Ploegbaas chemiereus BASF ontslagen na extreme pesterijen: arbeidsauditoraat start onderzoek

Antwerpen

Een ploegbaas van chemiereus BASF in de Antwerpse haven is ontslagen na mogelijk extreme pesterijen op het werk. Dat meldt VTM Nieuws en is aan onze redactie bevestigd. De man, een ervaren ploegleider, zou een jonge werknemer maandenlang hebben gepest op het werk. Bij het laatste incident zou hij zelfs een plastic zak over het hoofd van de werknemer hebben getrokken.