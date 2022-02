Duo pleegt gewapende overval op Carrefour in Tessenderlo: politie zoekt getuigen

Maandagavond hebben twee gemaskerde daders een gewapende overval gepleegd op de Carrefour in Tessenderlo. Ze moesten uiteindelijk vluchten zonder buit. De politie is op zoek naar getuigen.

De overval vond rond 18.50 uur plaats in het filiaal van Carrefour in de Stationsstraat. De twee daders - vermoedelijk jongemannen - waren gemaskerd en hadden een kap op. De ene was gewapend met een mes, de andere met een hamer. Het duo kwam de winkel binnen via de achteringang aan de parking Binnenhof en eiste de inhoud van de kassa. Maar de kassierster liet zich niet zomaar doen, waardoor de overvallers uiteindelijk zonder buit te voet de vlucht moesten nemen. De ene dader vluchtte weg via de parking Binnenhof, de andere verliet de winkel via de voorzijde aan de Stationsstraat. Bij de overval raakte niemand gewond.

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo en het parket Limburg zijn op zoek naar getuigen die de daders hebben zien wegvluchten of verdachte dingen hebben opgemerkt in het centrum van Tessenderlo rond het tijdstip van de overval. Wie meer info heeft, wordt gevraagd de politie te contacteren via het nummer 011/279.579. Discretie wordt gegarandeerd. klu/siol