Laat je niet vertellen dat het makkelijk is en beloon jezelf met een saunabezoekje: zo hou je Tournée Minérale de hele maand vol

Februari is traditioneel de maand zonder alcohol. Jij hebt je misschien ook voorgenomen dit jaar mee te doen met Tournée Minérale, en dus een maand lang bier en wijn af te zweren. Alleen: dat is niet altijd even makkelijk. Ex-drinker en alcoholcoach Michael Niklaus en Lien Braeckevelt, auteur van ‘30 dagen zonder alcohol’, delen hun tips om het vol te houden. Niet alleen deze week, maar héél februari.