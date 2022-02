Protest, applaus en “stille staking” op verjaardag van staatsgreep in Myanmar

Op de eerste verjaardag van de militaire staatsgreep in Myanmar hebben veel mensen dinsdag in het land in crisis op verschillende manieren geprotesteerd tegen de onderdrukking van de bevolking door de junta. Er waren echter geen grootschalige protesten zoals in de eerste weken na de coup uit vrees voor repressie door het leger.

In veel steden vonden kleine demonstraties plaats, melden lokale media. Met slogans en borden uitten de deelnemers hun woede tegen de generaals en eisten ze vrijheid of democratie. Veel Myanmarezen bleven net als in de afgelopen maanden thuis van het werk als “stille staking”. Winkels waren gesloten en ook in de grootste stad Yangon waren de straten deels verlaten, zoals te zien is op foto’s op sociale media.Toch heerste er ook angst, want vorige week had de junta aangekondigd iedereen die meedeed aan de “stille staking” te zullen arresteren.

Dinsdagochtend weerklonk in Yangon en Mandalay, de tweede stad van het land, aanhoudend applaus als antwoord op een oproep van tegenstanders van het regime. De autoriteiten hadden nochtans gewaarschuwd dat zulke acties beschouwd kunnen worden als hoogverraad, een misdrijf waarop lange gevangenisstraffen staan.

“Humanitaire ramp”

Sinds de staatsgreep op 1 februari 2021 en de afzetting van de democratisch verkozen regeringsleider Aung San Suu Kyi (76), is het voormalige Birma verzand in chaos en geweld. Volgens de hulporganisatie voor gevangenen AAPP zijn al meer dan 1.500 mensen gedood en bijna 12.000 gearresteerd. Volgens de Europese Unie leven 400.000 mensen als ontheemden in eigen land en en zijn bijna een miljoen Myanmarezen gevlucht naar buurlanden zoals Thailand en India.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International sprak dinsdag van een “humanitaire catastrofe”. De internationale gemeenschap voerde maandag de druk op de generaals al op. De Verenigde Naties zegden een onderzoek in te stellen naar misdaden tegen de mensheid. De Verenigde Staten legden in samenspraak met het Verenigd Koninkrijk en Canada nieuwe financiële sancties op. De Europese UNie heeft geen nieuwe sancties uitgevaardigd.

De VN-gezant voor Myanmar, Noeleen Heyzer, heeft opgeroepen tot een “humanitaire bijeenkomst” met “de meeste betrokkenen” bij het conflict, die spoedig zou moeten plaatsvinden. In een gezamenlijke verklaring hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Australië, de Verenigde Staten en de Europese Unie er bij de internationale gemeenschap op aangedrongen een einde te maken aan de “stroom van wapens” naar Myanmar.

Veel experts vinden die verklaringen te voorzichtig en dringen er bij de VN-Veiligheidsraad aan een wereldwijd embargo op de verkoop van wapens aan Myanmar op te leggen.