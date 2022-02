Onaangekondigde controles in 18 woonzorgcentra van Orpea in Wallonië

Waals minister van Gezondheid Christie Morreale heeft haar diensten de opdracht gegeven om onaangekondigde controles uit te voeren in de 18 woonzorgcentra van Orpea in Wallonië. Het bedrijf kwam in opspraak met de publicatie van een boek waarin misbruiken in de rusthuizen aan de kaak worden gesteld. Twaalf controles werden intussen uitgevoerd. Dat leidde tot acht positieve adviezen, twee gemengde adviezen en één erg verontrustend advies.