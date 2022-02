Donald Trump nauwer betrokken bij plannen om verkiezingsuitslag te manipuleren dan gedacht

Voormalig Amerikaans president Donald Trump was nauwer betrokken bij plannen om federale overheidsagentschappen stemcomputers in beslag te laten nemen dan oorspronkelijk gedacht. Dat schrijft de New York Times.

Trump zou verschillende ministers en zijn advocaat Rudy Giuliani persoonlijk gevraagd hebben om hem daarbij te helpen. Zo zou Trump Giuliani verzocht hebben om het ministerie van Homeland Security te bellen, met de vraag of zij de stemcomputers in verschillende swing states in beslag zouden kunnen nemen. Tijdens een andere vergadering zou hij zijn minister van Justitie Bill Barr gevraagd hebben of diens ministerie dat kon doen.

Zowel Barr als de directeur van Homeland Security zouden dat verzoek meteen geweigerd hebben, omdat ze daar naar eigen zeggen niet het wettelijke gezag toe hadden.

PowerPoint

Een tweede manier om de verkiezingsuitslag te manipuleren, zou er gekomen zijn op aangeven van Phil Waldron. Die 38-jarige kolonel op rust zou in die laatste weken een PowerPoint-presentatie van 38 pagina’s hebben gestuurd naar Mark Meadows, de toenmalige stafchef van Trump. Daarin zouden een aantal manieren opgelijst zijn waarop de verkiezingsuitslag aangepast kon worden, onder andere door het leger de stemcomputers in beslag te laten nemen.

Deze nieuwe onthullingen maken nog maar eens duidelijk hoe ver Trump in zijn laatste weken in het Witte Huis wilde gaan om aan de macht te blijven. In januari onthulde nieuwssite Politico al een voorheen nooit openbaar gemaakt wetsontwerp – deels gebaseerd op het voorstel van Waldron – dat het Pentagon zou bevelen om de stemcomputers in beslag te nemen, onder het voorwendsel van onbewezen kiezersfraude en ongefundeerde complottheorieën.

Trump: “Massaal protest”

De onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden naar de bestorming van het Capitool onderzoekt momenteel of Trump en zijn raadgevers in die periode strafbare feiten pleegden.

Trump blijft intussen beweren dat de verkiezing gemanipuleerd werd. Afgelopen weekend riep hij zijn toehoorders tijdens een verkiezingsrally in Texas – ook al heeft hij zich nog niet kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024 – op om “massaal te protesteren” als hij vervolgd zou worden. “Als deze radicale, kwaadaardige, racistische aanklagers iets verkeerds of illegaals doen, hoop ik dat we de grootste protesten gaan zien die we ooit in dit land gezien hebben. Want ons land en onze verkiezingen zijn corrupt”, klonk het.