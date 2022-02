VIDEO. Junya Ito Japanse volksheld met wereldgoal en assist in cruciaal WK-duel

Ito was voortdurend een gesel voor de Saoedische defensie en zette zich op het half uur in zijn gekende stijl door op rechts om Minamino (Liverpool) de openingstreffer aan te bieden. Vlak na rust joeg hij zelf van op de rand van de grote rechthoek de bal gekruist in de verste winkelhaak. Meteen vier op een rij voor Ito, die nu al in vier opeenvolgende WK-kwalificatiewedstrijden scoorde.

Japan zet met deze thuiszege een flinke stap richting Qatar 2022. Met 18 op 24 nadert het op twee speeldagen van het einde tot op één punt van groepsleider Saoedi-Arabië. Australië volgt met 14 op 21 op de derde plaats maar speelt om 17 uur nog in Oman. De top 2 plaatst zich voor het WK, de nummer drie moet nog twee extra barrages overleven om in Qatar te geraken.

Japan speelt eind maart nog in Australië en thuis tegen Vietnam. Ook Saoedi-Arabië en Australië treffen mekaar nog op de laatste speeldag.

Het doelpunt van Ito:

En zijn assist: