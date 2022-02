Manchester City breekt contract van Joao Cancelo open tot 2027

Cancelo (27) werd in de zomer van 2019 door City weggehaald bij Juventus en is een vaste waarde in het elftal van Pep Guardiola. Hij kwam dit seizoen al 30 keer in actie en was daarin goed voor drie goals en acht assists. De Portugees scoorde onder meer in de Champions League tegen Club Brugge.

“Manchester City is een fantastische club en ik ben heel blij dat ik dit nieuwe contract heb ondertekend”, zegt Cancelo, teamgenoot van Kevin De Bruyne. “Er is geen betere plaats om voetbal te spelen en het is een plezier hier te kunnen werken. Ik wil zoveel bereiken voor mijn carrière eindigt en met Manchester City kan ik die ambities waarmaken.”