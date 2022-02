Genkenaar rijdt achteruit op Europalaan en ramt achterligger: 18 maanden

Een Genkenaar (24) krijgt 18 maanden cel omdat hij op de Europalaan een andere auto met drie inzittende ramde. De man had een psychose door cannabisgebruik. “Geen excuus”, volgens de rechter.

Op 23 maart 2017, omstreeks 21.30 uur, kreeg de politie een melding binnen van extreme verkeersagressie op de Europalaan, ter hoogte van het station, in Genk. “De man stond stil op de rijbaan waardoor het slachtoffer kwam aangereden en tot stilstand moest remmen. Ze claxonneerde en vervolgens ramde de man meermaals de auto van de vrouw door er achteruit op in te rijden”, zo schetste de Tongerse procureur de feiten tijdens de behandeling van de zaak.

Vervolgens stapte de man uit en nam de helm van een toevallige passant af om de ruiten van de wagen van de aangereden wagen in te slaan. De bestuurster en twee inzittenden, waaronder een 72-jarige man, waren zwaar onder de indruk van de feiten. De zeventiger werd zelfs geraakt door rondvliegende glasscherven. Voor de morele en fysieke letsels krijgen de slachtoffers schadevergoedingen van 1.383 euro, 500 euro 4.989 euro, 2.776 euro en 601 euro.

Geen geestesstoornis

Toen de politie ter plaatse kwam, sloot de toen 19-jarige Genkenaar zich op in de wagen. “Hij werd weerspannig en bleef het gaspedaal indrukken waardoor er een grote rookwolk ontstond”, aldus de aanklager. Uiteindelijk sloegen de agenten de ramen van zijn wagen in en kon de man uit de auto gehaald worden.

Volgens de gerechtsdeskundige leed de man niet aan een geestesstoornis, maar kreeg hij een psychose door cannabisgebruik. “Dit mag geen excuus zijn”, zo stelde de Tongerse rechter in het vonnis. “Te meer omdat beklaagde zich zelf in deze toestand bracht en hij op de hoogte was van de effecten die zijn overmatig cannabisgebruik op hem hadden.”

De man werd dinsdag veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn middelenproblematiek en moet hij contacten binnen het drugsmilieu vermijden.