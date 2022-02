Werkloosheid in eurozone daalt tot laagste niveau in ruim 20 jaar

De werkloosheidsgraad in de eurozone is in december verder gedaald, tot 7,0 procent. Dat is het laagste niveau sinds de oprichting van de eurozone in 1999. In november bedroeg hij nog 7,1 procent en in december 2020 nog 8,2 procent. Dat meldt het Europese bureau voor statistiek Eurostat dinsdag.

In de Europese Unie kwam de werkloosheidsgraad in december uit op 6,4 procent, tegenover 6,5 procent in november en 7,5 procent in december 2020. Volgens Eurostat waren in de EU in december 13,612 miljoen mensen werkloos, van wie 11,481 miljoen in de eurozone.

In België kwam de werkloosheidsgraad in december uit op 5,7 procent, tegenover 5,9 procent in november.

De jongerenwerkloosheid daalde ook fors, maar de eurozone telde in december nog altijd 2,222 miljoen werklozen jonger dan 25 jaar, of een werkloosheidsgraad van 14,9 procent.