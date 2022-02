Californië wil dodencel in gevangenis afschaffen

De dodencel van de San Quentingevangenis in Californië zal worden afgeschaft. De gevangenen in ‘death row’ zullen worden overgebracht naar andere gevangenissen in de staat aan de westkust van de Verenigde Staten. Dat heeft gouverneur Gavin Newsom, een fervente tegenstander van de doodstraf, maandag aangekondigd.

Het proces van de overdracht is al in gang gezet, zei Newsom. Er zijn momenteel iets minder dan 700 terdoodveroordeelden in Californië.

San Quentin, ten noorden van San Fransisco, is de enige gevangenis in de staat met een executiekamer. Sinds de herinvoering van de doodstraf in 1978 zijn in Californië dertien mensen terechtgesteld. Sinds 2006 zijn de terechtstellingen tijdelijk stopgezet, nadat een federale rechter had geoordeeld dat dodelijke injecties mogelijk ongrondwettelijk zijn.

In maart 2019 schafte Newsom de doodstraf af in zijn staat. Executies zijn immoreel, zei hij maandag. Hij wil ook aandringen op hervormingen in andere delen van de VS, zei hij.

In een referendum in 2016 sprak de meerderheid van de Californische kiezers zich uit tegen de afschaffing van de doodstraf. Als gevolg van het moratorium van 2019 wordt het vonnis momenteel niet uitgevoerd. De terdoodveroordeelden zullen worden overgeplaatst naar instellingen met werkprogramma’s. Er wordt van hen verwacht dat ze zo bijdragen tot de schadeloosstelling van familieleden van hun slachtoffers.

Van alle Amerikaanse staten heeft Californië het hoogste aantal terdoodveroordeelden, gevolgd door Florida en Texas. 23 van de 50 Amerikaanse staten hebben de doodstraf afgeschaft volgens het Amerikaanse Informatiecentrum over de Doodstraf (DPIC).