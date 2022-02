Ex van Mariah Carey verwacht achtste kindje (maar moest ook tragische verlies verwerken)

Cannon (41) en model Bre Tiesi (30) organiseerden zaterdag een gender reveal party waarin bekend werd dat het koppel later dit jaar een jongetje zal verwelkomen. Tijdens het feest knalden Cannon en Tiesi samen met de aanwezigen confettikanonnen open, die blauwe confetti de lucht in schoten.

Het kind wordt Tiesi‘s eerste kind en Cannons achtste. Cannon is al vader van de tienjarige tweeling Moroccan en Monroe van ex-vrouw Mariah Carey, de vierjarige Golden Sagon en eenjarige Powerful Queen, van model Brittany Bell en een zeven maanden oude tweeling, Zion Mixolydian en Zillion Heir, die hij kreeg met dj en presentatrice Abby De La Rosa.

Cannon is ook vader van zoon Zen (5 maanden) met zangeres Alyssa Scott, die op 5 december stierf nadat vorig jaar hersenkanker bij hem was vastgesteld.

In zijn talkshow onthulde Cannon dat hij al een poosje wist van de zwangerschap, zelfs nog voor de dood van zijn zoontje. “ Toen ik dat allemaal doormaakte, zat ik er steeds mee in mijn achterhoofd hoe ik dit nieuws moest delen”, zegt hij. ” Wij hadden niet verwacht dat Zen zou overlijden. Alles was zo onverwacht. Ik wilde het rouwproces van Alyssa absoluut respecteren, en Bre ging hier ook respectvol mee om. Ze is een heel publiek persoon, maar ze houdt ook zaken privé. We wilden zo lang mogelijk wachten, maar het gebeurde. Nu we hier zijn en ik bij mijn familie ben, kan ik erover praten, kan ik open zijn.“