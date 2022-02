Van zwoele tapas tot culinaire hoogstandjes: deze nieuwe zaakjes geven corona het nakijken

Leeuw

In een eeuwenoud pand in de Hasseltse Kapelstraat baadt chef-kok Laurens Snykers sinds juni Leeuw uit. Hij ruilde zijn topzaak Zoethout in Wellen in voor een avontuur in de provinciehoofdstad, maar bleef trouw aan lokale seizoensgebonden producten. Dat hij zijn nieuwe zaak noemde naar de koning van het dierenrijk is niet toevallig, want het interieur van het herenhuis oogt even strak en chique als de kaart. Lees maar even mee: ‘koningskrab met citroentijm’, ‘op karkas gegaarde jonge duif met ganzenleversaus’ of ‘klassieke zeetong met grijze garnaal en citruspuree’.

Leeuw, Kapelstraat 51, 3500 Hasselt. Meer info: leeuw.restaurant

Bardebû

Bardebû in Genk is de lokale ontdekking van 2021. In het knus ingerichte hoekpand op de place misère in het centrum breng je een hippe avond door of spring je binnen voor een smakelijke lunch. Het verwarmde terras is ideaal voor een vrijdagavondwijntje, koffie of digestief. Boodschap van algemeen nut: de uitgebreide kaart met tal van vlees-, vis- en (vegetarische) pastagerechten is geen cadeau voor eeuwige twijfelaars, die zullen meer dan één keer moeten terugkomen.

Bardebû, Stationsstraat 46, 3600 Genk. Meer info: bardebu.be

In de Roose

In hartje Tessenderlo vind je tegenwoordig In de Roose, een verrukkelijke ontbijt- en lunchzaak. Lies en Ilska serveren sinds december hartige lekkernijen in ware high tea-stijl. Bordjes op het menu waarvoor we extra vroeg willen opstaan: spek en ei la Roose en American pancakes. Gerechtjes op de lunchkaart waarvoor we een extra lange lunchpauze willen nemen: hot pot gerecht, spruitjes met spek, cranberry’s en pecannoten met notenbrood en bagel met scampi’s, citroenricotta en spinazie.

In de Roose, Markt 2, 3980 Tessenderlo. Meer info op de Facebookpagina van In De Roose

Modest

De 26-jarige Sander Spreeuwers opende op 1 februari zijn Restaurant Modest in Oudsbergen. De zoon van oud-burgemeester Benny Spreeuwers verzamelde de voorbije jaren heel wat sterren aan ervaring. Hij werkte in restaurant Hertog Jan en liep stage in de Slagmolen en andere internationale topzaken. Zijn studiegenootjes noemden hem Modest, naar de burgemeester van Samson en Gert, vanwege zijn vader. De naam van het restaurant sprak dus voor zich. Verwacht je aan een gastronomische menu met een sausje jong keukengeweld.

Modest, Weg naar Opoeteren 117, 3660 Oudsbergen. Meer info: www.restaurantmodest.be

Bodebar

Omdat het nooit te vroeg is om te zomeren, is februari de perfecte maand voor een bezoek aan de Bodebar in Hasselt. De Mediterraanse tapas en fruitige cocktails staan garant voor een zwoele avond. Zaakvoerder Tuba Yildirim laat je kennismaken met een wereldse keuken en een Spaanse wijnkaart. Onder de noemer “creating memories with Food en Friends”, genoten heel wat lekkerbekken hier het voorbije half jaar al van gerechtjes zoals shakshuka, ponchos de pollo en de hoogsteigen bodeballetjes.

Bodebar, Walputstraat 17, 3500 Hasselt. Meer info: bodebar.be