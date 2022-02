Courtney Barnett en The Smile (met Thom York) maken TW Classic compleet

Werchter

TW Classic 2022, op zaterdag 25 juni op de wei van Werchter, kent zijn volledige line-up met de toevoeging van The Smile en rockchick van down under Courtney Barnett aan de affiche. Eerder werden Nick Cave & The Bad Seeds, Placebo, Sleaford Mods en de Limburgse post punkers van Whispering Sons al bekendgemaakt. The Smile werd in april 2020 opgericht door Thom Yorke en Jonny Greenwood van Radiohead, samen met drummer Tom Skinner van Sons Of Kemet. Een muzikaal kind van de lockdown dus. Tickets via ticketmaster.be. cru