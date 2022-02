Bewoner omgekomen na brand in villa in Mol: “Verslagenheid bij de brandweer is heel groot”

Mol

In Volmolenheide in Mol brak maandag rond 22.30u brand uit in een villa. Het vuur ontstond in de aangebouwde garage naast de woning. De bewoner werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht waar hij de afgelopen nacht is overleden. Ook in Geel viel er maandagavond een dodelijk slachtoffer bij een brand in een studio. De brandweerzone Kempen hulde de eigen Facebookpagina dinsdagochtend in rouwkleuren.