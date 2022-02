GEMEENTERAAD. Oude bekende Denis Geurts keert terug in Lanakense raad

Lanaken

Nieuw raadslid: Na het ontslag van Sofie Martens (Open VLD) als schepen en raadslid werd Denis Geurts (67) opgeroepen om haar zitje in de raad tot het einde van de legislatuur in te nemen als opvolgend raadslid. Hij legde de gebruikelijke eed af in handen van kersvers gemeenteraadsvoorzitter Jasmine Neven. Geurts is geen onbekende in de lokale politiek: de gepensioneerde ondernemer zetelde eerder al in de gemeenteraad en was ook bestuurder van het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde hij 749 stemmen. Bij de vaststelling van de rangorde van de raadsleden merkte Bert Paulissen (CD&V) op dat Sofie Martens nog steeds op de lijst vermeld stond. “Een foutje dat we meteen zullen herstellen”, reageerde burgemeester Marino Keulen.

Grote onderhoudswerken: Er waren nagenoeg geen uitschieters op de vrij korte agenda. Op de oppositiebanken bleef het opvallend rustig en voorzitter Jasmine Neven klaarde de klus in nog geen uur. Dat hield onder meer in dat het bestek voor de uitvoering van grote herstellingswerken aan wegen, stoepen, straatkolken... die het gevolg zijn van eventuele verzakkingen, breuken in leidingen, beschadigingen door derden of weersomstandigheden, zonder opmerkingen door iedereen werd goedgekeurd. Voor het lopende dienstjaar wordt die opdracht geraamd op zowat 100.000 euro.

Gratis soep: Tijdens de vragenronde stond Vera Jans (CD&V) even stil bij het gemeentelijk project waarbij al de basisscholen van Lanaken gratis soep aangeboden wordt. “Het is een mooi initiatief, temeer omdat de soep gemaakt wordt in een sociaal tewerkstellingsproject. Ik vind het echter doodjammer dat er slechts drie scholen aan meedoen en de meeste zich verschuilen achter praktische problemen zoals ‘wie gaat de soep inschenken, wie doet de afwas...’ waardoor tal van - vooral kansarme - kinderen letterlijk met honger achterblijven.” Ze stelde voor dat de gemeente een extra inspanning zou leveren om de scholen alsnog over de streep te trekken “Het zorgt ervoor dat alle kinderen tenminste één keer per dag iets voedzaams te eten krijgen.”