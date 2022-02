Sony koopt maker van computerspellen Halo en Destiny

De deal van Sony is al de derde grote overname in de videogamesindustrie in korte tijd. Onlangs maakte Microsoft bekend Activision Blizzard over te nemen voor een bedrag van 69 miljard dollar. Eerder kocht Take Two Interactive de maker van mobiele games Zynga.

Met de overname van Bungie krijgt Sony de populaire first-person shooter Destiny in handen. Daarmee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met het immens populaire Call of Duty van Activision. Microsoft zou zeker drie nieuwe Call of Duty-games willen uitbrengen voor de PlayStation van Sony. Maar mogelijk houdt het Amerikaanse concern de games exclusief voor zijn Xbox-console en Windows-computers. Sony zegt op zijn beurt dat Destiny 2 en nieuwe titels niet exclusief voor de PlayStation zijn.

Het is zeker niet voor het eerst dat Sony een gamestudio inlijft, maar de overname is veruit de grootste in de afgelopen tien jaar voor het Japanse concern. Doorgaans koopt Sony minder gevestigde namen die ze daarna helpen met het vermarkten en ontwikkelen van games. Dat gebeurde eerder met Naughty Dog en Guerilla Games. Sony houdt ook een minderheidsbelang in grotere gamebedrijven als Epic, de maker van het populaire Fortnite.

Bungie werd opgericht in 1991 en hielp mee de Xbox op de kaart te zetten. Microsoft betaalde ongeveer 30 miljoen dollar om de studio over te nemen toen Halo als game nog in ontwikkeling was. Het spel werd de basis voor Microsofts Xbox-consoles en heeft tot eind vorig jaar een omzet van meer dan 6 miljard dollar gegenereerd.

Bungie kwam in 2007 los van Microsoft en werkte daarna in eerste instantie met Activision aan Destiny. Die samenwerking eindigde in 2019, waarna Bungie de game onafhankelijk exploiteerde.

Anders dan andere computerspellen heeft Destiny 2 een basisspel dat gratis is. Extra’s zijn wel te betalen. Dat bleek een populaire zet: de game heeft sinds 2019 meer dan 20 miljoen spelers getrokken.