Twee journalisten ontvoerd door taliban

Het gaat om Waris Hasrat en Aslam Hijab, twee journalisten die voor de lokale televisiezender Ariana TV werken. Een woordvoerder van de taliban verklaarde aan persagentschap AFP niets over de verdwijning te weten. De taliban hebben beloofd om de zaak te onderzoeken.

Volgens een medewerker van Ariana, die om veiligheidsredenen anoniem wenst te blijven, werden de twee journalisten voor het kantoorgebouw in Kaboel meegenomen door “gewapende en gemaskerde mannen” toen ze naar buiten gingen om te lunchen.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft de arrestatie al veroordeeld. “De taliban moeten hen onmiddellijk vrijlaten zonder voorwaarden”, schreef de organisatie op Twitter.

Sinds de machtsovername in augustus 2021, proberen de taliban dissidente stemmen in de kiem te smoren. Zo lopen opposanten van het talibanregime risico op arrestatie en worden betogingen hardhandig neergeslagen.

In januari werden nog twee vrouwenrechtenactivisten in Kaboel ontvoerd nadat ze hadden deelgenomen aan een manifestatie. De taliban ontkennen betrokken te zijn, maar de Verenigde Naties hebben hen uitleg gevraagd over de verblijfplaats van de twee vrouwen.