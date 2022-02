Fenomenale Stephen Curry loodst Golden State Warriors naar zesde overwinning op rij met 21 (!) punten in laatste kwart

Stephen Curry (33) heeft Golden State maandagavond met een glansprestatie voorbij staartploeg Houston geleid. De tweevoudige MVP (2015-2016) was tegen de Rockets goed voor 40 punten en had zo een groot aandeel in de 108-122 zege van de Warriors.

Curry maakte vooral in het vierde en laatste quarter het verschil met 21 punten, waaronder vier driepunters, zijn handelsmerk. De achtvoudig All-Star deelde ook negen assists uit en pakte vijf rebounds.

Voor zijn team Golden State was het de zesde overwinning op rij, de 38e van het seizoen (in 51 matchen). In de tussenstand van de Western Conference moeten de Warriors wel de autoritaire leider Phoenix (40-9) voor zich dulden.

De Miami Heat ging met 122-92 onderuit in Boston en is daardoor zijn eerste plaats in de Eastern Conference kwijt aan de Chicago Bulls, die niet in actie kwamen. De Philadelphia 76ers, nummer drie in de stand, wonnen na verlenging met 122-119 van Memphis.