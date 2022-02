Na succesvol WK geeft Pinarello details vrij over op maat gemaakte fiets: hoe Tom Pidcock de trappen kon oplopen als Rocky Balboa

Tom Pidcock is een artiest op de koersfiets, de mountainbike én de crossfiets. Voor dit veldritseizoen liet hij een nieuw exemplaar op maat maken. Na het succesvolle WK loste fietsmerk Pinarello een video met enkele details over zijn op maat gemaakte fiets. En mede daardoor kon hij op het WK in Fayetteville moeiteloos over de trappen ‘vliegen’.

De Pinarello Crossista F. Dat is de splinternieuwe fiets die Tom Pidcock zelf hielp ontwerpen en waarmee hij in Fayetteville naar de wereldtitel cyclocross vlamde. De op maat gemaakte fiets van Pidcock werd na dat succesvolle WK nu ook officieel voorgesteld aan het grote publiek.

De grootste bewerking die Pidcock liet uitvoeren: een kromming in de bovenbuis van het frame, waardoor hij de fiets makkelijk op zijn schouder kan dragen. Een kleine, maar geniale aanpassing die hem over de trappen deed vlammen. Het deed ons denken aan filmpersonage Rocky Balboa op de ‘Rocky Steps’ in Philadelphia.

© ISOPIX

Ook onze landgenoot Kurt Bogaerts, de mentor van Tom Pidcock, had zijn invloed op de ontwikkeling van de fiets. Zo kwam het idee van Bogaerts om extra drainagegaten in het frame te maken, zodat er zeker geen water in vast komt te zitten.

Pidcock reed dit seizoen al zijn crossen op deze op maat gemaakte fiets, maar na het WK in Fayetteville vond Pinarello het het ideale moment om de Crossista F nu ook officieel voor te stellen aan het grote publiek. Ongetwijfeld een slimme zet...