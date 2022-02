Wat is er dit weekend te doen in de provincie? Dit zijn onze tips

Van een gezellige winterse wandeling tot je eigen hartje gieten in glas voor je geliefde: ook deze week is er van alles te doen in onze provincie. Deze uitjes en voorstellingen vinden wij onmisbaar.

Midwinterwandeling

Ga met een natuurgids op pad door natuurgebied De Maten in Genk. Ontdek hoe mooi de natuur ook tijdens de wintermaanden kan zijn. Zoals de gaspeldoorn die vanaf december in bloei kan komen, zodat de bloemen berijmen bij vorst. Trek best stevige wandelschoenen aan.

Op 6/2 om 9 uur aan de Slagmolen, Slagmolenweg 76 in Genk. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/wandeling-de-maten-midwinterwandeling-51310

© Natuurpunt Genk

The Bony King of Nowhere

The Bony King of Nowhere is een graag geziene gast op het Absolutely Free Festival. De Gentse bard Bram Vanparys bracht maar liefst drie zomers een bezoek aan het gratis festival in Winterslag. Twaalf jaar na zijn eerste passage op het AFF brengt hij Genk opnieuw in vervoering met een exclusief concert van zijn debuutalbum Alas My Love.

Op 11/2 om 20.15 uur in C-mine Genk. Info & tickets: absolutelyfree.be

© Fien Deman

Winterzwerftocht

Trotseer de koude tijdens deze stevig winterwandeling. Een ranger neemt je mee op pad en voert je langs de mooiste plekjes in Genk. Hij laat je kennismaken met twee uiteenlopende landschappen van het Thorpark. Enerzijds is er de vallei van de Stiemerbeek, anderzijds bezoek je de terril met zijn vergezichten.

Op 6/2 om 14 uur aan Toegangspoort Thorpark, André Dumontlaan 67 in Genk. Info & inschrijven (verplicht): www.nationaalparkhogekempen.be/nl/kalender/2022-02/winterzwerftocht-thorpark

© Mava-fotografie

Dans meets sciencefiction

Stellar Boem is een dansvoorstelling in Maasmechelen waarin vier hedendaagse dansers zich onderdompelen in de wondere wereld van het poppenspel. Ze moeten planeet aarde ontvluchten en gaan op zoek naar een bewoonbare planeet. Ze vechten tegen zwaartekracht, ontdekken fonkelende planeten en ontmoeten allerlei vreemde wezens.

Op 6/2 om 15 uur in CC Maasmechelen, Koninginnelaan 42 in Maasmechelen. Info & tickets: www.ccmaasmechelen.be

© Thomas Dhanens

Voor geoefende voeten

Natuurpunt Zwartebeek in Beringen organiseert een landschapswandeling voor geoefende voeten. Nu de dagen alweer wat langer worden, is het voor Natuurpunt het ideale moment om de blues van de lange winter af te schudden tijdens een extralange stapwandeling van 10 kilometer. Een stevige boost gegarandeerd.

Op 6/2 om 13.30 uur in De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/landschapswandeling-voor-geoefende-voeten-51772

© Ann Jordens

Koken ter voorbereiding op het einde van de wereld

Ook last van klimaatangst? Voor Sien Vanmaele geen reden tot paniek, maar wel tot eten. De theatermaker begon met de klimaatverandering als drijfveer een reeks kookworkshops ter voorbereiding op het einde van de wereld. Ga in Hasselt samen met Sien aan de slag met zeewier, de voeding van de toekomst. Smikkel van zeemansboter en filosofeer bij een wakame-cocktail.

Op 6/2 om 14 en om 17 uur in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

© Nana Vaneesen

Spot thuisblijvers en wintergasten

In het Schulensbroek in Lummen komen tal van trekvogels overwinteren of rusten tijdens hun tocht. Daarnaast blijven ook een heleboel vogels gewoon in ons land om te overwinteren. In Schulensbroek kan je kennismaken met de verschillende soorten vogels. Wandel mee en geniet onderweg van het mooie uitzicht over het Schulensmeer en de uitgestrekte graslanden van het Schulensbroek.

Op 6/2 om 14 uur aan Bezoekerscentrum Schulensmeer, Demerstraat 60 in Lummen. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/thuisblijvers-en-wintergasten-schulensbroek-lummen-51956

© Karen Kenis

Admiral Freebee in concert

Admiral Freebee, den admiraal, bekend van nummers als Rags ‘n Run en Nothing Else to Do, is terug. Maar niet zoals we van hem gewoon zijn. Een vervelende armblessure dwong Tom Van Laere om zijn gitaar tijdelijk aan de haak te hangen. Hij stortte zich op keyboards en allerhande elektronica. Het mijmeren is hij nog niet verleerd, en zijn stemgeluid bleef ook intact. Dat laat hij horen in Heusden-Zolder.

Op 5/2 om 20.15 uur in CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Info & tickets: www.muze.be

© Admiral Freebee

Hartje van glas

Giet tijdens een Valentijnsworkshop in GlazenHuis in Lommel je eigen hart in het Lommels zand. Je kan het glazen hart personaliseren met je eigen naam en die van je partner. Het is een leuke valentijnsactiviteit die je met twee kan volgen. Iedereen vanaf zes jaar is welkom.

Op 6 en 12/2, verschillende tijdsloten mogelijk. Info & inschrijven: www.glazenhuis.be

© GlazenHuis

Het begijntje Symforosa

Wat krijg je als je een heimatsnovelle van Felix Timmermans met de rockmuziek van Pixies vermengt? Surfer Rosa Begijntje. In deze voorstelling van het nieuwstedelijk, met ook in Genk Joke Emmers op de planken, wordt het verhaal verteld uit De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen, over een begijn die verliefd wordt op de tuinman. En dat op de tonen van muziek geïnspireerd door de legendarische rockplaat Surfer Rosa. Zoals in de muziek van Pixies stille en luide passages mekaar afwisselen, krijg je hier een heerlijk spel tussen ragfijne taal en grote muziek.

Op 8/2 om 20.15 uur in C-mine, C-mine in Genk. Info & tickets: www.c-mine.be

© Adriaan Van Aken

Ook nog op de agenda...

WANDELEN

Zondag 6 februari

Wintertocht: Wandeling van vzw De Boskabouters door de mooie natuur van de Bosbeekvallei met z’n vijvertjes en het Joekelbos, het grootste speelbos van het land.

Loweta, Weg naar Opoeteren 172 in Oudsbergen. Van 7 tot 15 uur. Basistarief: 3 euro

Maandag 7 februari

Pannenkoekentocht: WSV De Schoverik organiseert een tocht van 22 kilometer door natuurgebied de Dorpsbeemden en vijvergebieden de Pomperik en de Dautenwyers.

OC Lutselus, Pastorijstraat 7 in Diepenbeek. Van 7 tot 15 uur. Basistarief: 3 euro

PODIUM

Zondag 6 februari

Dikkie Dik en ik: De twee acteurs van 2-ater zoeken in de toffe familieproductie Dikkie Dik en ik uit hoe het is om een kat te zijn.

GC Tentakel, Kneuterweg 2 in Zonhoven. Om 15 uur. Basistarief: 8 euro

Zondag 6 februari

Tovenaar van Oz: Beleef het meest magische avontuur aan de andere kant van de regenboog. Theater Terra brengt voor kinderen van 6 tot 14 jaar het verhaal van Dorothy die terecht komt in het land van Oz.

Casino Beringen, Kioskplein 25 in Beringen. Om 14 uur. Basistarief: 7 euro

VARIA

Zaterdag 5 februari

Knutselen: Knutsel je eigen toverstokje zoals ook heksje Mimi heeft waarmee ze een echt sneeuwtapijt probeert te toveren.

Clavis Conceptwinkel, Herkenrodeabdij 4b in Hasselt. Van 15 tot 16.30 uur. Basistarief: 5 euro

Zondag 6 februari

Winterjogging: Winterjogging met uitgestippelde joggingroutes van 5, 7,5 en 10 kilometer.

De Meir Vlijtingen, Jodenstraat z/n in Riemst. Van 8 tot 11 uur. Gratis

Zondag 6 februari

Kleutervoorlezen: In de bieb van Diepenbeek vindt een voorleesmomentje plaats voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar, compleet met attributen, stemmetjes en een mooie setting.

Bibliotheek, Marktplein 24a in Diepenbeek. Om 11 uur. Gratis

CONCERT

Vrijdag 4 februari

Basily Gipsy Band: In Het verborgen land van de zigeuners laat de Basily Gipsy Band het publiek kennismaken met de geschiedenis van de muziek, de cultuur, de taal en de levensstijl van de zigeuners.

CC Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik. Om 20.15 uur. Basistarief: 17 euro

Zaterdag 5 februari

Japes: Het muzikale alter ego van Jan-Pieter Martens. Deze storyteller en ex-voetballer met een songwritersziel geeft een huiskamerconcert.

GC Tentakel, Kneuterweg 2 in Zonhoven. Om 19 uur. Gratis

Zaterdag 5 februari

The Bootleg Shadows: Een muzikaal eerbetoon aan de muziek van The Shadows & Cliff Richard. Alle grote hits passeren de revue.

CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Om 20.15 uur. Basistarief: 19 euro

Zaterdag 5 februari

Belgian National Orchestra: Het orkest brengt samen met Julien Libeer een eerbetoon aan Proust, één van de grootste schrijvers van de 20ste eeuw.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Om 20 uur. Basistarief: 28 euro

Zaterdag 5 februari

David Munnelly & Philip Masure: Voor het folkaanbod van De Zeepziederij krijgt Philip Masure, autoriteit in de folkwereld, het curatorschap. Hij nodigt David Munnelly uit.

De Zeepziederij, Malta 11 in Bree. Om 20.15 uur. Basistarief: 12 euro

FILM

Dinsdag 8 februari

Seniorencinema: In CC Achterolmen wordt de Oscarwinnende film Nomadland getoond. De 61-jarige Fern (Frances McDormand) gaat de baan op in haar omgebouwde busje en wordt een hedendaagse nomade.