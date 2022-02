Neos Kinrooi trotseert storm Corrie tijdens nieuwjaarswandeling

Neos Kinrooi deed al helemaal mee met de nieuwe trend: "uitwaaien". Dat houdt in dat je, ongeacht het weer, de natuur omarmt en de buitenlucht een deel van je dagelijks leven maakt. Op 31 januari trotseerden de leden, getooid in regenkleding, paraplu, hoed of pet, storm Corrie in het gebied Zavelbos, een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen.

De Kinrooise Neos-leden konden kiezen uit een wandeling van 7,1 of 3,2 kilometer of gewoonweg een gezellige babbel in taverne het Zaveltje in Opoeteren. “Ook al was er wat regen, het was een deugddoende belevenis”, klinkt het. “Wandelend op bospaden en tussen de ruisende bomen trotseerden we de plassen. Even voor het eindpunt werden we in het bos getrakteerd op een nieuwjaarsborrel, waarna de groepen wandelaars samen met de babbelaars konden genieten in taverne 't Zaveltje van heerlijke erwtensoep en broodjes. Het deed deugd om toch weer met 48 leden samen te komen.”

Zo werd de start van Neos Kinrooi gemaakt in dit nieuwe jaar. De volgende activiteit is tevens hun eerste lezing 'Agressie in het verkeer' en gaat door op 10 februari in De Stegel. Meer info: www.neosvzw.be/kinrooi