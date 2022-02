COLUMN Michel Claesen: Recyclage

Groene container, papier en karton, blauwe PMD-zak met een wit lintje, dezelfde zak met een zwart lintje, glascontainer, kledingcontainer, recyclagepark… Er zijn zoveel mogelijkheden om afgedankte spullen een tweede leven te geven. Toen ik nog klein was - of beter gezegd 40 kilogram geleden, want groot ben ik nog niet - bestond er op verschillende plaatsen in Bilzen een vuilnisbelt. Ik weet nog goed dat er tussen Waltwilder en Martenslinde een stortplaats lag waar alle vuilnis op een groot oppervlak gedumpt werd. En tussen al die afwasmachines, autobanden, houtafval en andere afgedankte spullen vonden we wel eens een achtergelaten katje. Dat kreeg wel een tweede kans, want wij brachten dat naar mijn grootvader die ervoor zorgde. Gelukkig is er ondertussen veel veranderd en worden de meeste dingen gerecycleerd zodat de afvalberg serieus verminderd is. Maar soms kan het bij die goede wil om iets een tweede kans te geven wel eens fout lopen.

Een koppel had de auto volgeladen met enkele zakken afgedankte kledingstukken. En om de lege plaatsen in de kleerkast van mevrouw toch weer op te vullen, werd gekozen om de oude rokken, kleedjes en jassen onmiddellijk te vervangen door de laatste modetrends. Het waren solden en door de hoge energieprijzen moet een mens profiteren van die tijdelijke kortingen. Er werd beslist om eerst te winkelen en op de terugweg de kledingcontainer te gaan vullen. Moe maar voldaan keerden de man (moe) en de vrouw (voldaan) met een lege bankkaart huiswaarts. Terwijl zij in gedachte al die nieuwe spulletjes aan het combineren was, nam hij de mannelijke opdracht op zich om alle zakken in de kledingcontainer te dumpen. En daar verschillen de meningen. Heeft zij gezegd: ‘Gooi alle oude zakken maar in de container’ of hoorde hij ‘Gooi alle zakken maar in de container’? In ieder geval belandde ook de pas gekochte soldenaanwinst bij de afgedankte spullen. Nu is zo’n container speciaal gemaakt zodat er zeker geen zakken uit kunnen gestolen worden: je moet eerst een grote lade openen, de zakken daarin gooien en de klep sluiten. Het mechanisme zorgt ervoor dat de zakken definitief in de grote container verdwijnen. Ze hebben nog getracht de nieuwe zakken te recupereren, maar het voorstel van haar om hem ook te dumpen zodat hij tenminste de zakken eruit kon vissen, werd niet goedgekeurd.

Ik weet niet hoe dit afgelopen is, maar als je binnenkort toevallig in een onderontwikkelingsland iemand ziet waarbij het label met 50% korting nog aan het kledingstuk bevestigd is, gelieve dan te denken aan deze column en de gulle schenkers te troosten met de woorden: het is beter te kunnen geven dan te moeten krijgen.